Otobüste çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
Otobüste çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandıTRABZON - Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Otobüste çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
TRABZON - Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsten çıkamayarak hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sibel Akkaya (56), memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Akkaya için ilçedeki Bahçekaya mahallesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akkaya aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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