Otobüslerde maske zorunlu mu? Minibüste, metroda, metrobüste, dolmuşta maske takmak zorunlu mu?

Otobüslerde maske zorunlu mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından maskenin nerelerde kullanılmaya devam edeceğinin altı çizildi. Maske zorunluluğu ile ilgili toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullar için açıklama geldi. Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüste alınan yeni kararlar belli olmuştu. Peki, Otobüslerde maske zorunlu mu, toplu taşımada maske zorunlu mu, şehirlerarası otobüste maske takmak zorunlu mu

OTOBÜSLERDE MASKE ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Mesafenin korunamadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir. Salgını hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkaracağız. Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."

"HES Kodu uygulaması kaldırıldı"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

Bakan Koca, gazetecilerin sorduğu soruya yanıt verdi. Koca, açıklamasında şunları söyledi;

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.

Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır."

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