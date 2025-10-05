Otobüsler neden ücretsiz? Toplu taşıma, metrobüs, metro neden ücretsiz? Kalan peş peşe ne demektir?

İstanbullular 6 Ekim sabahı ücretsiz ulaşım sürpriziyle karşılaştı. Kent genelinde otobüs, metrobüs ve metro hatlarında ücret alınmadı. Vatandaşlar, "Otobüsler neden ücretsiz?", "Metrobüs, metro neden ücretsiz?", "Toplu taşıma neden bedava?" ve "6 Ekim'de ne oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Ayrıca "Kalan peş peşe ne demek?" sorusu da gündeme geldi. İşte 6 Ekim'deki ücretsiz ulaşım uygulamasının nedeni ve detayları...

OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ? METROBÜS, METRO NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim tarihi, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olarak her yıl kutlanmaktadır. Bugün, yani 6 Ekim'de bu anlamlı günün 99. yılı anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un kurtuluşunu anmak amacıyla şehir genelinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada da bu uygulamayı hatırlatarak "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle 6 Ekim günü boyunca otobüs, metro ve metrobüs seferlerinden ücret alınmamaktadır.

KALAN PEŞ PEŞE NE DEMEK?

6 Ekim'de İstanbulkart'larını kullanan vatandaşlar, turnikelerde "Kalan peş peşe 3", "Kalan peş peşe 2" veya "Kalan peş peşe 1" gibi ifadelerle karşılaştı. Bu ibareler, gün içerisinde ücretsiz biniş haklarını gösteren sistem uyarılarıdır. Yani vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz kullandıklarında, kart ekranında kalan ücretsiz geçiş haklarının sayısı bu şekilde belirtilmektedir.

6 EKİM'DE NE OLDU?

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletleri, 13 Kasım 1918'de donanmalarıyla İstanbul'a gelerek şehri fiilen işgal etti. Bu işgal, 16 Mart 1920'de resmen ilan edilerek Osmanlı'nın başkentinde yabancı kuvvetlerin hâkimiyeti başladı.

Ancak Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinin ardından Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerledi. Bu gelişme üzerine Fransız ve İtalyan birlikleri geri çekilirken, İngiliz kuvvetleri Çanakkale'de savunma pozisyonu aldı. General Harington ise olası bir çatışmayı önlemek için askerlerine "ateş açılmaması" emrini verdi.

İngiltere'de bazı bakanlar, Türklerle savaşılmasına karşı çıkınca istifalar yaşandı. Bu süreçte Ankara Hükûmeti diplomatik adımlar atarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın denetimini talep etti.

İzmir'in kurtuluşunun ardından Damat Ferit Paşa ülkeyi terk etti. Mudanya Mütarekesi uyarınca Trakya'nın devri sırasında Mustafa Kemal Paşa, Refet Paşa'yı İstanbul'a temsilci olarak görevlendirdi. Refet Paşa 19 Ekim 1922'de Gülnihal vapuruyla İstanbul'a gelirken, Selahattin Adil Paşa da İstanbul Komutanı olarak görevlendirildi.

İşgalin tamamen son bulması ise Lozan Antlaşması'nın ardından gerçekleşti. 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf Devletleri şehri terk etmeye başladı. Son yabancı birlik 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe önünde düzenlenen törenle Türk bayrağını selamlayarak ayrıldı.

Ve nihayet 6 Ekim 1923'te, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi. Böylece 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sona erdi. Bu tarih, her yıl İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.