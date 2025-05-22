"22 Mayıs otobüsler çalışıyor mu?" ve "Toplu taşıma durdu mu?" gibi sorular Google'da en çok aratılan ifadeler arasında yer aldı. İstanbul'da özel halk otobüsleri çalışmıyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık dört aydır ödeme alamayan otobüs esnafı, 22 Mayıs itibarıyla seferlere çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrasında, otobüs seferleri çalışıyor mu? sorusu İstanbulluların öncelikli gündem maddesi oldu. Peki, Otobüsler çalışıyor mu 22 Mayıs 2025?

OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık'ın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yaklaşık dört aydır ödeme alamayan özel halk otobüsü esnafı, 22 Mayıs 2025 itibarıyla sefere çıkmama kararı almıştır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 3.041 özel halk otobüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs 2025 itibarıyla kontak kapattı. Bu karar, şehrin birçok noktasında ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Özellikle sabah saatlerinde halk otobüsü duraklarında bekleyen vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Ancak İETT'ye bağlı resmi belediye otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve vapur hatları seferlerine normal şekilde devam etmektedir. İstanbul'da ulaşımın omurgasını oluşturan bu sistemler, özel otobüslerin hizmet dışı kalması nedeniyle daha yoğun çalışıyor.