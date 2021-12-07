Otobüs yoldan çıktı kaza ucuz atlatıldı

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, iki gündür havanın yağışlı olması kazaları beraberinde getirdi. Etkili yağış sonrası içerisinde 16 kişi olan yolcu otobüsü yoldan çıkarken, bir otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Her iki kazada da yaralanan olmadı.

Aynı bölgedeki ilk kaza, bugün saat 13.00 civarında yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 32 PT 650 plakalı yolcu otobüsü Miskinler yokuşunda havanın yağışlı olması dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybedip virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular firmaya ait başka otobüsle tahliye edilerek yollarına devam etti.

Aynı yerde ikinci kaza

Aynı saatlerde yine sürücüsü belirlenemeyen 06 CRK 984 plakalı bir otomobil Miskinler yokuşunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karayollarına ait bariyerlere çarparak durabildi. Her iki kazada da maddi hasar meydana geldi. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ISPARTA