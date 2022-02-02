Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı

DENİZLİ'de Rıdvan Çelik'in, kullandığı belediye otobüsünün koltukların arasında çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı. Para, sahibine teslim edildi.

Teleferik- Servergazi Hastanesi hattında çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün şoförü Rıdvan Çelik, dün sabah saatlerinde son durağa ulaştığında mola verdi. Araçta genel temizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu. Çelik, önc çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne bildirdi.

Çelik ise son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta, çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım, hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Paranın sahibi belli olunca kendisine teslim ettik" diye konuştu.