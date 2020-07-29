Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı
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Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı

Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı Yakalanan saldırgan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi Eskişehir'de, trafik ışıklarında duran büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü şoförüne, 'Yol vermediği' iddiasıyla kafasına satırla vuran saldırgan yakalandı.

29.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:11

Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı

Yakalanan saldırgan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, trafik ışıklarında duran büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü şoförüne, 'Yol vermediği' iddiasıyla kafasına satırla vuran saldırgan yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; olay Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesinde yaşandı. Mustafa Kızıldağ idaresindeki 26 GA 287 plakalı büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs ile kalkış noktasına gitmek üzere trafik ışıklarında durdu. Bu esnada, iddialara göre otobüsün arkasında duran Barış D. isimli şahıs araç sürücüsü, elindeki satırla kapısı açık olan otobüse daldı. "Neden yol vermiyorsun?" diyerek satırla şoför Kızıldağ'a saldırdı.

Saldırgan sürücü, elindeki satırı otobüs şoförüne savururken, Kızıldağ refleksle başını eğerek boynunun ense kısmına darbeyi alıp ölümden adeta kıl payı kurtulmuştu. Saldırıyı yapan şüpheli Barış D. olay yerinden firar ederken, yaralı otobüs şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edilen şoför Kızıldağ, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek konuyla ilgili şikayette bulunmuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili firari sürücü Barış D.'nin araç plakasını tespit ederek, kaçış güzergahını belirledi. Ardından polis ekiplerince saldırgan sürücü yakalandı. Gözaltına alınan Barış D. sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolü sonrası şüpheli emniyete götürüldü.

Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı

Kaynak: İHA

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