Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi

ÇEKMEKÖY'de, iddiaya göre yolcu almak için aracını durağa yanaştırmaya çalışan halk otobüsü şoförü ile aracıyla durakta bekleyen taksici arasında tartışma yaşanmış, tartışma sonrası otobüsü takip eden taksi sürücüsü, aracıyla evine doğru giden şoförün önünü keserek, arkadaşlarıyla birlikte onu...

ÇEKMEKÖY'de, iddiaya göre yolcu almak için aracını durağa yanaştırmaya çalışan halk otobüsü şoförü ile aracıyla durakta bekleyen taksici arasında tartışma yaşanmış, tartışma sonrası otobüsü takip eden taksi sürücüsü, aracıyla evine doğru giden şoförün önünü keserek, arkadaşlarıyla birlikte onu darp etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan açıklamada, taksicinin Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin iptal edildiği, aracının da emniyet birimlerince trafikten men edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, yaşanan olayda Yenidoğan-Mecidiyeköy seferini yapan halk otobüsü şoförü Erol Özdoğan, Çekmeköy Madenler durağına yanaşarak yolcu almak istedi. Bu sırada önünde bulunan taksi nedeniyle durağa yanaşamayınca Özdoğan ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam ederek, Sancaktepe Yenidoğan'a geldi. Erol Özdoğan otobüsle evine doğru ilerlediği sırada taksi sürücüsü, yanında bulunan bir kişi olduğu halde aracıyla otobüsün önünü kesti. Kısa süre sonra olay yerine 3 otomobil daha geldi. Şüpheliler, otobüs şoförünü aşağı indirerek darp etmeye başladı. Olayın ardından yaralanan Özdoğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolunda ve ayağında kırıklar oluşan Özdoğan polise giderek şikayetçi oldu. Şoförün darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, "Çekmeköy'de otobüs şoförünü darp eden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, kullandığı araç, çalışma ruhsatı bulunmaması sebebiyle emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı