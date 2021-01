Otobüs işletmecisini öldüren sanığa ömür boyu hapis

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2018 yılında otobüs işletmecisi Refik Gülmezi'i (55) silahla vurarak öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan Refik Demirtürk, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2018 yılında Mudurnu ilçesi Taşkesti- Akyazı karayolu Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin Refik Gülmez'e ait olduğunu ve başına 2, göğsüne 1 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gülmez'in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Refik Gülmez'in eşi M.G. ve yanında çalışan N.D. ile cinayet zanlısı Refik Demirtürk çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan M.G. ve N.D. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Refik Demirtürk ve tutuksuz yargılanan M.G. ile N.D. son kez hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Gülmez'in eşi M.G. ve N.D., cinayetle bir ilişkilerinin olmadığını ve beraatlerini talep ettiklerini söyledi. Cinayet zanlısı Refik Demirtürk ise, "Benim kadar diğer sanıklar da suçludur. Pişmanım, tahliyemi talep ederim" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Refik Demirtürk'e 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar M.G. ve N.D.'nin ise beraatlerine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK