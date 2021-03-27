Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN - Haberler | Güncel
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (1)

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı
Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya'nın Kocaali ilçesi arasındaki Edilli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden otobüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:07:33. #1.14#
title