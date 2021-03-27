Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (1)
Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN - Haberler | Güncel
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya'nın Kocaali ilçesi arasındaki Edilli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden otobüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN