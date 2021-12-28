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Otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Şehit Ünal Demir Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 11 S 5007 plakalı otobüs ile F.Y.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ünal Demir Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 11 S 5007 plakalı otobüs ile F.Y. idaresindeki 11 AAB 643 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüleri de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

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