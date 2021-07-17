Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
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Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu

Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi.

İZMİR'de şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi. Talebin artmasıyla birlikte tren garlarında yoğunluk yaşanırken, günlük yolcu sayısının 7 bin 500'ün üzerine çıktığı öğrenildi.

Seyahat kısıtlamalarının sona ermesinin ardından yeni normalleşme ile birlikte ana hat tren seferleri yeniden başladı. Bu kapsamda Kurban Bayramı dolayısıyla Basmane Tren Gar'ın da tatil yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların tercihi tren oldu. Otobüs fiyatlarının pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar, tren yolculuğunun daha ekonomik ve konforlu olduğunu belirtti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gar girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapılırken, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Yoğun talep nedeniyle Basmane Tren Gar'ında günlük sefer sayısının 22 olduğu öğrenilirken, günlük yolcu sayısının ise 7 bin 500'ün üzerine çıktığı bildirildi.

'TREN DAHA UCUZ'Ailesi ile birlikte bayram tatili dolayısıyla memleketine gideceğini söyleyen Nafiz Cengiz, "Ailecek Konya Akşehir'e memleketime gidiyorum. Tren yolculuğu yapacağız ve gayet güzel geçeceğini düşünüyorum. Treni tercih etmemiz, geniş koltukları olması ve daha ucuz olması. Mesela otobüs bileti kişi başı 120 liradan başlıyor, biz ailecek 132 liraya gidiyoruz. Gayet ekonomik bence herkes tercih etmeli" dedi.

Tatil dönüşü treni tercih eden Mücahit Gülüm, "Balıkesir, Ayvalık, Edremit taraflarında tatil yaptık. Şimdi de dönüş için Basmane Gar'ına geldik. Bayram öncesi otobüs fiyatları çok fazla artmış bulunmakta. Tren fiyatlarıda yarıya daha uygun. Bundan dolayı treni tercih ettik. Otobüsten daha rahat tren, koltuklar daha geniş içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Vaktiniz varsa daha keyifli" diye konuştu.


Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu
Otobüs fiyatlarını pahalı bulan tatilcilerin tercihi tren oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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