Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
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Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS - Haberler | 3. Sayfa

Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu Bursa'da kimsesi olmadığı tahmin edilen adamın hali yürekleri burktu.

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Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu

BURSA - Bursa'da kimsesi olmadığı tahmin edilen adamın hali yürekleri burktu. Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Bir otobüs durağına sığınan talihsiz adam tekrar rahatsızlanınca 112, polis ve zabıta ekipleri onun için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İnegöl'e otobüsle gelen İsmail G., aniden rahatsızlanınca sağlık ekiplerini tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından hastaneden ayrılan İsmail G., kimsesizin olduğu için bir otobüs durağına sığındı. Yoldan geçen vatandaşlar durakta yatan şahsı görünce durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler şahısla yaptıkları görüşmede gidecek bir yeri olmadığı yardımcı olmalarını istedi. 112 ekipler şahsın gün içerisinde bir kaç kez hastaneye götürdüklerini ve tedavisinin ardından ayrıldığı belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu zabıta ekiplerine haber verdi.

Herkesin seferber olduğu İsmail G., yine dengesini kaybederek yere düştü. Fenalaşan şahıs için tekrar olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler şahıs hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Burada yapılan tedavinin ardından İsmail G. ekipler tarafından Bursa'ya götürüldü.

Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu
Ekipler otobüs durağında rahatsızlanan şahıs için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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