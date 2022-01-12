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Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi Kayseri Polisinden hırsızların evine 'şok baskın' Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık malzemelerinin bulunduğu tespit edilen ikamete yapılan şok baskında, çok sayıda oto parçası bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Kayseri Polisinden hırsızların evine 'şok baskın'

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık malzemelerinin bulunduğu tespit edilen ikamete yapılan şok baskında, çok sayıda oto parçası bulundu.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından daha önce oto sanayideki iş yerlerinden çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir ikamete şok baskın düzenlendi. İkamet içerisinde yapılan aramada akü bulunurken, evin müştemilatında yapılan aramalarda ise piyasa değeri ortalama 700 bin TL olan lastik, jant, mekanik malzeme, otomobil farı ve jeneratör gibi çok sayıda materyal bulundu.

Bulunan materyaller müştekilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli A.M.E. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

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