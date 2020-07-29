Otluk alanda yangın Bursa'da otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yerleşim alanı yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki spor kompleksi ve evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: AA