Otluk alanda çıkan yangın kullanılmayan okulu küle çevirdi

Bolu'da, yol kenarındaki otlarda başlayan yangında alevlerin sıçradığı kullanılmayan köy okulu küle döndü.

Bolu'da, yol kenarındaki otlarda başlayan yangında alevlerin sıçradığı kullanılmayan köy okulu küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar köyünde yol kenarında bulunan otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında alevler köyün kullanılmayan tek katlı okuluna da sıçradı. Otlardan ve köy okulundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından otlarda ve atıl haldeki okulda çıkan yangın söndürüldü. Yangında atıl haldeki okul tamamen kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı