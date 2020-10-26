Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
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Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar

26.10.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:56
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar

BURSA'da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol'un (29) üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı.

BURSA'da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol'un (29) üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı. Çığlıkları üzerine farkedilip, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan Çelikkol, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çelikkol, alkol aldıktan sonra boş arazideki otların arasında uyuyakaldı. Arazide temizlik çalışması yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise iş makinesiyle aldıkları toprağı otların üzerine döktü. Belediye ekiplerinin fark etmeden toprak attığı Çelikkol uyanarak, çığlık atmaya başladı.

Çelikkol'un sesini duyan kepçe operatörü Cemal Ç., araçtan indiğinde döktüğü toprağın altında  kalan Çelikkol'u gördü. Hemen durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Gelen itfaiye ekipleri, Çelikkol'u toprağın altından çıkardı. Mehmet Çelikkol, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Çelikkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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