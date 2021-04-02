Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu
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Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR - Haberler | Güncel

Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli çocuk, kaymakamlık hayaline 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kavuştu.

Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli çocuk, kaymakamlık hayaline 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kavuştu.

Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli Umut İslam Yürek, hayalini kurduğu kaymakamlık makamına 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla temsili oturdu. Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Yürek, bir yıl önce eğitim gördüğü Reşit Çelik İlköğretim Okulunun özel sınıfında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'yla tanıştı. Ailesine sürekli büyüdüğünde "kaymakam" olmak istediğini söyleyen Yürek, öğretmeniyle kaymakamla tanıştığı ilk anlarının resmini çizerek sosyal medya hesabından Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na iletti.

Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla makam aracıyla otizmli Yürek'i evinden alarak kaymakamlığa getirdi. Kaymakamlık protokol girişinde karşılanan Yürek, makam koltuğunda oturduktan sonra telsiz ve telefonla çeşitli talimatlar verdi.

Anne Gurbet Yürek, otizmli oğlunun kaymakam olmak istediğini anlatarak, "Kaymakam Bey oğlumu okulda ziyaret etmişti ve oğlum öğretmeni ile resim çizdi. Biz bunu sosyal medya üzerinden kendilerine ilettik. Sağ olsun kaymakam bey bizi kırmadı ve makam aracını eve gönderdi. Oğlum bugün kaymakam olacak ve hayallerine kavuşacak. Ailece çok mutluyuz. Bir günlük de olsa oğlum hayaline kaymakam beyin sayesinde kavuşacak" dedi.

Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu
Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu
Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu
Otizmli Umut'un kaymakamlık hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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