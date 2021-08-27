Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Güncel

Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler ile birlikte okul duvarına resimler yapıp, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler ile birlikte okul duvarına resimler yapıp, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kırıkkale Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Okulunda otizmli öğrenciler için "Telafide Bende Varım" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, otizmli öğrencilerle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi. Saygılı ve Tüfekçi, otizmli öğrenciler ile birlikte okul duvarına resimler çizip, rengarenk boyadı. Ardından müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

"Bizim için özel olan evlatlarımız"

Telafi eğitimlerine yaz boyunca destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Telafi eğitimi yaz okulu boyunca devam etti. Özel kardeşlerimizin burada etkinlikleri devam etti. Güzel bir okul, etrafı hayvanların ve yeşil alanların olduğu alan. Biz de zaman zaman gelip burada hocalarımızla istişare ediyoruz ne yapabiliriz diye. Diğer bizim kurumlarımızda da, mahalle konaklarımızda da, gençlik merkezlerimizde de telafi eğitimleri konusunda genç kardeşlerimize yardımcı olduk. Burası özel bir okul sağ olsun hocalarımız da çok güzel etkinlikler yapıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bizim için özel olan evlatlarımız. Müdür bey de, hocalarımız da çok önem veriyorlar buraya. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu çocuklarımızın yüzlerinin hep böyle gülmesini istiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Başkanımızın da belirttiği gibi buradaki çocuklarımız çok özel çocuklar. Biz de doğal olarak kendileriyle özel ilgileniyoruz. Bu anlamda Adnan Şener Özel Uygulama Okulumuzda her türlü etkinliğiyle, oyunlarıyla, ekibiyle, canlı ve güzel bir okulumuz. Yaz döneminde Bakanlığımızın 'Telafide Ben de Varım' programı çerçevesinde güzel etkinlikler gerçekleşti. Bugün burada Başkanımızın da katkılarıyla bütün bahçenin güzelleştirilmesi, kamelyalar, hayvanat bahçesi, duvar süslemesiyle beraber son noktayı koyduk. Başkanımız bu anlamda bize çok ciddi destek veriyor. İnşallah bu çocuklarımızın yüzlerinin hep böyle gülmesini istiyoruz, hayat boyu gülmesini istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı
Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı
Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı
Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Merve Boluğur Celil Nalçakan
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:41:43. #1.15#

title