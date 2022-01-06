Otizmli Nisanur, konser için Konya'ya gelen Evgeny Grinko ile piyano çaldı

KONYA (AA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) eğitim gören 8 yaşındaki Nisanur Ateş, konser için Konya'ya gelen dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko ile piyano çalma fırsatı buldu.

Anne Rabia Ateş, Nisanur'un, 3. çocuğu olduğunu, 13 aylıkken Nisanur'un davranışlarında değişiklikler fark ettiklerini söyledi.

Ateş, Nisanur'un 18 aylıkken otizm teşhisi aldığını ifade ederek, "Nisanur göz teması kurardı ama 13'üncü aydan sonra değişti. Doktora götürmeye başladık. 18 aylık olduğu zaman raporu çıktı. Otizm dediler. Araştırdım ama bunu anlatmak çok zor. Bu duruma gelebileceğini hiç tahmin etmiyordum." dedi.

Daha önce özel eğitim için haftanın iki günü Ankara'ya gittiklerini anlatan Ateş, Konya'da SOBE açıldıktan sonra burada eğitim almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Nisanur'un önce spor ile eğitimlere başladığını ifade eden Ateş, "Nisanur, şu an 1. sınıf kaynaştırma öğrencisi. Eğitime ilk başladığı zamanla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Haftanın üç günü SOBE'ye eğitime geliyorduk. 1 yıl önce öğretmeni Zeynep Hanım, Nisanur'u ödül olarak müzik odasına götürmüş. '10 parmağını kullanabiliyor. Çok yeteneği var.' dedi. Bunun üzerine müzik eğitimine başladık. 1 yıl oldu henüz, çok profesyonel değil. Haftada 2 gün ders alıyor. Çok istekli." diye konuştu.

Ateş, Nisanur'un, Konya'ya gelen ünlü piyanist Evgeny Grinko ile bir araya geldiğini ve bundan çok mutlu olduğunu, kızlarının müzik konusunda ilerlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç da Nisanur'un 4 yıl önce davranış problemleriyle eğitime başladığını, zamanla büyük gelişmeler kaydettiklerini anlattı.

Sağdıç, şöyle konuştu:

"İsteklerini belirtememek Nisanur'da davranış problemlerine yol açıyordu. Biz ilk olarak isteklerini belirtmeyi öğrettik. Kendini ifade edebilmeyi öğrendikten sonra davranış problemleri oldukça azaldı. Şu an hiç gündemimizde bile yok. Derslere daha uyumlu, daha başarılı bir öğrenci haline geldi. Şu an okuma, yazma çalışmaları yapıyoruz. Daha uzun cümleler kurması, kendini daha iyi ifade edebilmesi için çalışmalar yapıyoruz."

Nisanur'un müziğe ilgisi fark edildikten sonra eğitim alabilmesi için aileyi yönlendirdiklerini belirten Sağdıç, Nisanur'un müzikte de ilerlediğini söyledi.

Konser için Konya'ya gelen dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko ile iletişime geçtiklerini aktaran Sağdıç, şunları kaydetti:

"Evgeny Grinko'ya Nisanur'un otizmli olduğundan ve piyanoya, müziğe ilgisinden bahsettik. Tanıştırmak istediğimizi söyleyince bizi provalara davet etti. Konseri öncesinde birlikte prova yaptılar. Nisanur, konseri Evgeny Grinko'nun özel davetlisi olarak en ön sıradan izledi. Evgeny Grinko, Nisanur'un yetenekli olduğunu söyledi. Biz de vakıf olarak Nisanur'un bu yeteneğini desteklemeye çalışıyoruz."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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