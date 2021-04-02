Otizmli gencin annesi, Dünya Otizmliler Günü'nde toprağa verildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedaviye alınan fizik tedavi uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, dün hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedaviye alınan fizik tedavi uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, dün hayatını kaybetti. Otizmli bir oğlu olan Aydoğan, Dünya Otizmliler Günü'nde toprağa verildi.

Alanya'da özel bir hastanenin fizik tedavi uzmanı olarak gören yapan 2 çocuk annesi Dr. Aliye Aydoğan, 22 Mart günü geçirdiği beyin kanamasının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Aliye Aydoğan'ın, çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Dr. Aydoğan'ın organlarını bağışlamak istedi. Ancak Aydoğan'da çoklu organ yetmezliği oluşması nedeniyle organ bağışı yapılamadı.

OTİZMLİLER GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydoğan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Gürses Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alanya kırsalında Dönme mevkiindeki aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye birçok meslektaşının yanı sıra, yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı. 17 yaşında otizmli bir oğlu olan Aydoğan'ın, Dünya Otizmliler Günü'nde toprağa verilmesi ise yürek burktu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU