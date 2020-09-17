Otizm hastası çocuk, balkondan atladı
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Otizm hastası çocuk, balkondan atladı

Kuşadası'nda otizm hastası 14 yaşındaki E.S., evinin 3. katındaki balkondan aşağıya atladı. Olayın yerinde ilk müdahalesi yapılan E.S.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

17.09.2020 08:30 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otizm hastası olduğu öğrenilen bir çocuk balkondan atladı. Çimenlerin üzerine düşen çocuğun vücudunda kırıklar oluştu.

Olay, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizm hastası olduğu öğrenilen 14 yaşındaki E.S., yatağından kalkıp balkona çıktı. Bir süre sonra balkondan atlayan otizm hastası çocuk 3'üncü kattan yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle uyanan çevredeki vatandaşlar E.S.'yi bahçede yerde yatarken buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine çağrılan ambulans ile E.S., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otizm hastası çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizm hastası çocuk, balkondan atladı

Kaynak: İHA

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