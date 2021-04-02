Otizm Farkındalık Günü sözleri, mesajları 2021! Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri yapılacak mı?

Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri yapılacak mı? Otizm Farkındalık Günü sözleri, mesajlarını sizler için derledik. Otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmiştir. Otizm sonradan olur mu, otizm sebepleri nelerdir sorusu günün merak edilen başlıklarından. Dünya Otizm Farkındalık Günü ne zaman? Dünya Otizm Farkındalık Günü nedir? Otizm nedir? İşte otizm ve Dünya Otizm Farkındalık Günü hakkında merak edilenler…

Otizm Farkındalık Günü sözleri, mesajlarını 2021'e özel olarak sizler için derledik. otizm ve Dünya Otizm Farkındalık Günü hakkında merak edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü ne zaman? Dünya Otizm Farkındalık Günü nedir? Otizm nedir? Otizm sonradan olur mu, otizm sebepleri nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

OTİZM NEDİR?

Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir.

Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir.

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NE ZAMAN?

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Nisan ayı başta olmak üzere tüm yıl boyunca yurt genelinde çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlenmekte ve sağlık personelinin, çocuk alanında çalışan diğer meslek gruplarının ve anne-babaların farkındalık düzeylerinin arttırılmasına yönelik eğitimler yapılmaktadır.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO)ve Bakanlığımız işbirliğinde, geçici koruma altındaki bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulduğu Göçmen Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personellerine Otizm farkındalık eğitimleri verilmeye devam etmektedir. Farkındalık eğitimleri kapsamda 2016 yılından bu güne 74.103 sağlık personeli olmak üzere toplam 228.964 kişiye ulaşılmıştır.

Böylece Ulusal Eylem Planında yer alan farkındalık çalışmaları, erken tanı ve müdahale zincirinin kurulması ve ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi başlıkları altındaki Bakanlığımız görev alanı dâhilinde olan pek çok hedefe ulaşılmıştır.

Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü...Dünya çapında ve ülkemizde gündem maddelerinden biri olan Otizm Farkındalık Günü ile ilgili meraklı arayış başladı. Bugünün anlam ve önemini öğrenmek isteyenler, Otizm Farkındalık Günü nedir? sorusuna cevap ararken, Bugünün ne anlam ifade ettiğini hatta en yakınlarının neler yaşadıklarına şahit olanlar ise Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajlarını araştırıyor. Sizler de bilinçlenmek ve etrafınızdaki herkesi otizme karşı bilinçlendirmek istiyorsanız haberimizin içeriğinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedir, sözleri ve mesaj içerikleri yer alıyor.

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan'da başlayan "Otizm Farkındalık Ayı" çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı %4-10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, değişkenlik göstermekle birlikte görülme sıklığının %1 civarında olduğu belirtilmektedir.Önümüzdeki dönemde ülkemizde de Otizmin sıklığını ölçmeye yönelik epidemiyolojik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur.

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2021

Farklı düşünenler fark yaratırlar..

Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demek. Siz de otizmi fark edin, görmezden gelmeyin!

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.

"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Otizm bir hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde sende Otizm'e mavi ışık yak..

Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp

Beni değiştirmeye çalışma

Beni farket

Beni kabul et

Benim yanımda ol.

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; "Otizme Mavi Işık Yak"

Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.

Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

Otizm hastalık değil, farklılıktır..

Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ YAPILACAK MI?

Ülke çapında pek çok etkinlik özel ve resmi kurumlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenmekte.

Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak, "Gözlerini Benden Kaçırma" sloganıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekerek, otizmin giderek yaygınlaştığına vurgu yaptı.