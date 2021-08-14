OtherSide Esports sosyal medya ekibini güçlendiriyor!
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OtherSide Esports sosyal medya ekibini güçlendiriyor!

OtherSide Esports sosyal medya ekibini güçlendiriyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon, sosyal medya ekibine güç katmaya devam ediyor!

Çeşitli oyunlarda aldığı başarıların yanı sıra sosyal medya ekibiyle de gündeme gelen OtherSide Esports sosyal medya ekibini güçlendiriyor.

OtherSide Esports, dünden bu yana yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ekibini güçlendiriyor. Organizasyon, öncelikle dün yaptığı paylaşımda Fatma Yazıcı ile "Head of Socials" olarak anlaştı.

Fatma Yazıcı ile anlaşan OtherSide Esports, dün gün içinde yaptığı duyuru ile Duru Yaman'ın "Copywriter/Metin Yazarı" olarak işe başladığını duyurdu.

OtherSide Esports, bugün yaptığı duyuru ile Emre Özcan'ın organizasyon bünyesine "Content Creator" olarak katıldığını açıkladı.

Organizasyon genel menajeri Çağlasu Kara ise sosyal medya ekibi hakkında "Uzun zamandır hayalini kurduğum bir sosyal medya ekibi kuruyoruz. Alanında en çalışkan ve üretken kişilerden oluşuyor, şimdiden enerjimiz tavan. Yeni ekibimizle harika şeyler yapacağız OS daha güçlü geliyor : )))" açıklamalarına yer verdi.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmaların her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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