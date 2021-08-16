OtherSide Esports SHAPAZ ile yollarını ayırdı!
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OtherSide Esports SHAPAZ ile yollarını ayırdı!

OtherSide Esports SHAPAZ ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VALORANT ile espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports SHAPAZ ile yollarını ayırdı.

OtherSide Esports, sosyal medya kanalları üzerinden başarılı oyuncu İlyas Murat "SHAPAZ" Altay ile yollarını ayırdığını "VALORANT takımımızda uzun süredir bench pozisyonunda bulunan İlyas Murat "SHAPAZ" Altay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz!" açıklamasıyla paylaştı.

Uzun süredir yedek olarak takımda yer alan oyuncunun maçlarda oynayamaması karşılıklı olarak yolların ayrılmasında büyük bir etken olarak yer alıyor. SHAPAZ'ın ise gelecek kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz bilinmiyor.

Playerbros ekibi olarak bu ayrılığın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, SHAPAZ'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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