OtherSide Esports CSGO kadrosunu duyurdu!

OtherSideTR artık CS: GO arenasında!

VALORANT ile espor ekosistemine giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports CSGO kadrosunu duyurdu. VALORANT sahnesinde yaptıklarıyla akıllara kazınan espor organizasyonu, oyun yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Çamlıca Espor bünyesi altında bulunan CS: GO oyuncularını bünyesinde katan OtherSide Esports, yeni sezonda CS: GO arenasında mücadele etmeye başlayacak. İsterseniz gelin OtherSide'ın yeni sezonda mücadele edecek kadrosuna birlikte göz atalım:

Aytunç Emre 'Ay7unc' Özkan

Mert 'OLR1C' Öztürk

Önder 'Lmtt' Akbulut

Cankut 'CANKU7' Çelik

Ali Haydar 'Wicadia' Yalçın

#LookDifferent hashtagiyle duyurulan kadro acaba yeni sezonda başarılı olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, takıma yeni sezonda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros