OtherSide Esports Ahmet Cihan "mean" Battal transferini duyurdu
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OtherSide Esports Ahmet Cihan "mean" Battal transferini duyurdu

OtherSide Esports Ahmet Cihan 'mean' Battal transferini duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

meanlol1 artık OtherSideTR forması ile mücadele edecek.

Türkiye organizasyonu sırasında gösterdiği mücadelesi ile dikkat çeken takımlardan biri olan OtherSide Esports, yaptığı son duyuru ile yeni oyuncusunu duyurdu. Ahmet Cihan "mean" Battal artık OtherSide forması ile oynayacak.

Espor severlerin League Of Legends arenasından da tanıdığı mean, 6 Mayıs Perşembe günü yapılan ile takıma katıldı. Battal'ın oyun içerisindeki görüntülerinin yer aldığı bir videonun da yer aldığı paylaşımda "Bizi şampiyonluklara, nice başarılara götürecek yeni bir isim… Aramıza, ailemize hoş geldin Ahmet Cihan "mean" Battal!" sözleri kullanıldı.

Profesyonel oyuncu 24 Nisan'da Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile kendini hazır hissettiğini ve yeni bir takım aradığını duyurmuştu. Duyuru videosunu aşağıda görebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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