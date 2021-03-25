Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
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Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | 3. Sayfa
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler

İstanbul Harbiye'deki beş yıldızlı otelde ölü bulunan biri kadın iki kişinin ön otopsi tutanağında, ölüm nedenlerinin kullandıkları uyuşturucu olduğu belirtildi.

Harbiye'de bulunan otele geçen hafta Cuma günü giriş yapan Hiranur Korkmaz(42) ve Muhammet Osman Gürlek(28) otelden ayrılma günleri gelmesine rağmen odadan çıkmamaları üzerine otel görevlisi, Pazartesi günü durumdan şüphelenerek yedek anahtar ile odaya girdi. Görevli, içeride Hiranur Korkmaz'ın yatak üzerinde, Muhammet Osman Gürlek'in ise banyo girişinde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Otel görevlilerinin durumu bildirmesinin ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri otele geldi.

KAPIYI ARKADAN SÜRGÜLEMİŞLER

Polis ve savcının incelemesinde, ikilinin ölümünde herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı. Otel görevlileri ifadesinde, "Cuma günü giriş yapan ikilinin bugün çıkmaları gerekiyordu. Anahtar teslim edilmeyince kendilerini aradık ancak ulaşamadık. Kapıyı açmak istediğimizde arkadan sürgülü olduğunu gördük. Aynadan bir kadının yatak üzerinde yattığını gördük. Teknik elemanların yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğimizde kadının yatak üzerinde, erkeğin ise banyo girişince yattığını gördük" dedikleri öğrenildi.

İKİLİNİN UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hiranur Korkmaz ve Muhammet Osman Gürlek'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede ikilinin aldıkları kokaine bağlı öldükleri belirlendi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haber Yorumları (2)
HAKK: amin amin amin mevlam herşeyin hayırlısını nasip et cümlemize
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DUA: Ya rabbim sen böyle ölümlerden bizleri muhafaza eyle
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