Otel inşaatında çökme
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Otel inşaatında çökme

Otel inşaatında çökme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir otel inşaatında çökme meydana geldi.

Gaziantep'te bir otel inşaatında çökme meydana geldi. Olay esnasında işçilerin inşatta bulunmaması faciayı önledi.

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı 2019 yılında başlayan otelin yapım çalışması sürerken bu sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaatın 4. katında beton dökümü için hazırlanan kalıpların çöktüğü olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Olayın ardından inşaat alanına gelen işçiler enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Otel inşaatında çökme
Otel inşaatında çökme
Otel inşaatında çökme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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