Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2) - Haberler

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Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

Demirören Haber Ajansı, Bülent Tatoğulları - Güncel
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Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

TUTUKLANDIAntalya'da işe gitmek için evinden çıkan Eşe Aktaş'ı (64) sırtından bıçaklayıp yaralayan Emre Kırkuşu, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan Eşe Aktaş'ı (64) sırtından bıçaklayıp yaralayan Emre Kırkuşu, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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