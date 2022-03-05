Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
Demirören Haber Ajansı, Bülent Tatoğulları - Güncel
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TUTUKLANDIAntalya'da işe gitmek için evinden çıkan Eşe Aktaş'ı (64) sırtından bıçaklayıp yaralayan Emre Kırkuşu, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan Eşe Aktaş'ı (64) sırtından bıçaklayıp yaralayan Emre Kırkuşu, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel