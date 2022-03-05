Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan Eşe Aktaş'ı (64) sırtından bıçaklayıp yaralayan Emre Kırkuşu, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.