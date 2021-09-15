OTEL BASIP İKİ KİŞİYİ YARALAYAN KARDEŞLER TUTUKLANDI - Haberler
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OTEL BASIP İKİ KİŞİYİ YARALAYAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de otel basıp, silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan kardeşler A.H. ve H.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MARDİN'de otel basıp, silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan kardeşler A.H. ve H.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ağustos 2021 tarihinde bir oteli silahla basarak 2 kişiyi yaralayan kardeşler A.H. ve H.H.'yi yakalamak çalışma başlattı. İl Jandarma ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelerinin bulunduğu adresi tespit etti. Eve yapılan baskında şüpheliler A.H. ile H.H. kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Evde ve bahçesinde yapılan aramada ise olay kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kaleşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Jandarma, şüphelerin ayrıca 13 Ağustos 2021 tarihinde Kabala Mahallesinde meydana gelen meskun mahalde ateş etme olayının da failleri olduğunu belirledi.

Jandarmada ifadeleri alınan A.H. ile H.H., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

OTEL BASIP İKİ KİŞİYİ YARALAYAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

OTEL BASIP İKİ KİŞİYİ YARALAYAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

OTEL BASIP İKİ KİŞİYİ YARALAYAN KARDEŞLER TUTUKLANDI
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Haber: OTEL BASIP İKİ KİŞİYİ YARALAYAN KARDEŞLER TUTUKLANDI - Haberler
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