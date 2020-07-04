ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
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ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak

ÖSYM, YKS sınavının ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nde sorulan Mabel Matiz sorusuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. ÖSYM'nin bu kararının ardından bir paylaşım yapan Mabel Matiz, "Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak" dedi.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
04.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:45

Üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde (TYT) şarkıcı Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısında geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" sorusu yöneltilmişti. TYT'ye damga vuran soruya adaylar, "Sesi soru koysaydınız daha az dikkatimiz dağılırdı" diyerek tepki göstermişti.

ÖSYM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün ise, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Aygün, yaptığı açıklamada, "2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

"SINANDIĞIM ŞEYLERE BAK"

ÖSYM'nin bu kararının ardından Mabel Matiz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Matiz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Selam. Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim. Bir yoklama da buradan geldi.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak

Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
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