ÖSYM'nin Çökmesi Sonrasında Atılan En Komik Tweetler #ÖSYM ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini yayınladı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi çöktü.

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini yayınladı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi çöktü. Adaylar Twitter hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladı. ÖSYM, Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. ÖSYM'nin çökmesinin ardından en komik tweetleri sizler için bir araya getirdik.

ÖSYM Çöktü: Sosyal Medyada Gündem Oldu

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından erişime açıldı ancak siteye erişim sağlanılamıyor. Sınava girecek olan öğrenciler tarafından Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Yapılan paylaşımlar ile birlikte #ÖSYM hastagi Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşirken #YKS2020 hastagi 2. sıraya yerleşti. Şu ana kadar #ÖSYM hastagi ile 38 bin tweet atıldı ve atılmaya devam ediliyor.

İşte ÖSYM'nin çökmesinin ardından atılan en komik tweetler:

Buraya kadar gelince kendimi sınavı kazanmış gibi hissetim #ösym #yks2020 pic.twitter.com/Dk4xNyUD16

— Ramiz Dayı (@rainyas) June 15, 2020

Yerler açıklanmıştır ama siteye giremiyorumdur.#ösym pic.twitter.com/AuuWIr9p2W

— elifamapolatsız (@gamerelif) June 15, 2020

Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı benim seni beklediğim kadar #ösym pic.twitter.com/GBHM1N3opk

— aleyna ekim (@aleynaekim1) June 15, 2020

Çökmesi gereken birisi varsa oda benim sana ne oluyor şimdi aga #ösym pic.twitter.com/YjHAV1cBGd

— Yiğit (@fuckinyig) June 15, 2020

2,5 milyon kişinin siteden çıkmasını bekliyorum; #ösym pic.twitter.com/xy7g6YSPPz

— ladybird (@karatszeynep) June 15, 2020

Siteden çıkmalarını bekliyorum #ösym pic.twitter.com/d5khnzsWdu

— Emirinyolu (@emirefegnalp) June 15, 2020

#ösym anlık sınav yerini öğrenmeye çalışan öğrenciler pic.twitter.com/pRb516gFfk

— Ömer Demir (@OmerDmrs) June 15, 2020

Sınava gireceğim yere bakıyorumdur #ösym #yks2020 pic.twitter.com/jFJYaQUmrG

— Emircan Sakarkaya (@emircanskrkya) June 15, 2020

Sınav yerini öğrenmek için siteye girenler ve ÖSYM #ösym pic.twitter.com/BYen26Ysyk

— Marco (@beytepei) June 15, 2020