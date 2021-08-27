2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak
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2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öğrencilerin merakla beklediği açıklamayı yaparak YKS -2021 sonuçlarına ilişkin son durumu paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

ÖSYM Başkanı Aygün: '2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız.'
ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız."
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