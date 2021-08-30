ÖSYM AÇIKLA tagı trend oldu, sonuçlar bekleniyor, 2021 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milyonlarca öğrencinin beklediği, velilerin ve eğitim dünyasının merakta olduğu tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sosyal medyada yapılan yorumlar ve YKS tercihleri hakkında son gelişmeler!

YKS tercihleri yakın zaman önce yapılmış ve tercihlerin sonuçları beklenmeye başlanmıştı. Milyonlarca genci geleceğini belirleyecek olan tercihler hakkında ÖSYM AÇIKLA tagı trend oldu ve sonuçlar bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün Twitter hesabından 27 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS tercih sonuçları için öğrenciler ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2020'DE TERCİH SONUÇLARI EN ZAMAN AÇIKLANDI?

YKS 2020 tercihleri 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'da açıklandı.

2020'DE KAYITLAR NE ZAMAN YAPILDI?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı.

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