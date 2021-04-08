Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu
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Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın talimatı ile Akyazı Gazi Süleyman Paşa cami önüne Osmanlı motifleri ile bezenmiş 5 metre yüksekliğinde biyografi ve saat kulesi yapıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın talimatı ile Akyazı Gazi Süleyman Paşa cami önüne Osmanlı motifleri ile bezenmiş 5 metre yüksekliğinde biyografi ve saat kulesi yapıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın talimatı ile Akyazı'nın simgesi haline gelen ve ilçenin en önemli noktası olan Akyazı Gazi Süleyman Paşa cami önüne Osmanlı devletinin kuruluşunda gösterdiği başarıları ile ün yapan Rumeli Fatih'i Osmanlı şehzadesi Gazi Süleyman Paşa'nın biyografi bilgilerinin yer aldığı 5 metre yüksekliğinde saat kulesi yapıldı. Başkanı Soykan'ın talimatı kısa sürede teknik ekipler tarafından yerine getirildi. Üzerinde Gazi Süleyman Paşa'nın biyografi bilgilerinin bulunduğu, sarı ve siyah tonlarıyla ilçenin renklerini de yansıtan, Osmanlı motifleri bezenmiş 5 metre yüksekliğindeki kulede ayrıca saat, hava durumu bilgilerinin ve çeşitli mesajların da yer alacağı alanlarda bulunuyor. - SAKARYA

Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu
Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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