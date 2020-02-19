Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak isterken yakalandılar

19.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:50

Isparta'da ellerinde bulunan Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.



Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan kişiler olduğu yönünde bilgi üzerine harekete geçti. KOM ekibi merkeze bağlı Kuleönü beldesi mevkisinde durdurdukları araç içerisinde şüpheliler A.B. (23) Ö.A. (26) ve H.Ö. (30) ile Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 adet sikke, 20 adet metal obje, 3 adet yüzük ve 1 vazo olmak üzere 58 parça tarihi eseri ele geçirdi.



Şüpheliler adli işlemler için adliyeye sevk edilirken tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA