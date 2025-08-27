Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Güven Bana, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki, Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımı ilk kez hangi padişah döneminde yapılmıştır?

OSMANLI DEVLETİ'NDE NÜFUS SAYIMI İLK KEZ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE YAPILMIŞTIR?

A: II. Mehmed

B: II. Mahmud

C: II. Selim

D: II. Murad

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak güven ve strateji temelli farklı bir yarışma konsepti sunuyor. Yarışmanın temel unsurları şöyle şekilleniyor: Daha önce hiç karşılaşmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya geliyor ve 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Katılımcılar, bilgi sorularına verdikleri doğru cevaplarla ödül havuzunu genişletiyor. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

Yarışmanın en kritik yönü ise güven faktörü. Yarışmacılar belirli anlarda butona basarak yarışmadan çekilip, mevcut ödülün tamamını tek başına alabiliyor. Bu tercih, diğer yarışmacının eli boş kalmasına neden oluyor. Yarışmacılar isterlerse karşılıklı güvenle yola devam edip ödülü paylaşmayı da seçebiliyor. Bu karar anı, yarışmanın en yüksek gerilimli anlarını oluşturuyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor ve onların tepkileri, programın duygusal yoğunluğunu artırıyor.

Güven Bana'da sadece bilgi değil, aynı zamanda karşı tarafa duyulan güven ve doğru zamanda yapılan stratejik hamleler belirleyici rol oynuyor.