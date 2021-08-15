Osmanlı Araştırmaları dergisinin 57. sayısı yayınlandı
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Osmanlı Araştırmaları dergisinin 57. sayısı yayınlandı

Osmanlı Araştırmaları dergisinin 57. sayısı yayınlandı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ortak yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 57. sayısı okurlarla buluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ortak yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 57. sayısı okurlarla buluştu.

İlk kez 2014'de yayınlanmaya başlayan, 43. sayıdan itibaren İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek ilmi yayını olarak neşredilen dergi, Arts and Humanities Citation Index-AHCI (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), Turkologischer Anzeiger ve Index Islamicus tarafından taranıyor.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer alan derginin içeriğinde aralarında "Karadağ Beyi ?urad Crnojevic'in Teftiş Defteri", "Renklerin Efendileri: XIII. Yüzyıl Anadolusu'nun Tasavvuf Dünyasına Prosopografik Bir Yaklaşım", "16. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılar ile Safeviler Arasında Yaşanan Dini ve Siyasi Polemikler", "16. Yüzyılda Bir Osmanlı Para Birimi: Kara(ca) Akçe", "İstanbul Yeniköy Mahkemesi Para Vakfı Kayıtları" ve "Bir Kitap Nasıl Resimlenir? Dasitan-ı Ferruh u Hüma Nüshaları Üzerinden Osmanlı Kitap Sanatına Dair Görüşler"in bulunduğu birçok makale okurların istifadesine sunuluyor.

Derginin değerlendirme yazısı olarak "Boğaç A. Ergene'nin Osmanlı Hukuku Eleştirisinin Eleştirisi", tanıtım kategorisi içerisinde "Türk Hat Sanatının Dehası Şeyh Hamdullah'ı Ölümünün 500. Yılında Anarken", kitabiyat alanında ise "Ali Anooshahr, Turkestan and the Rise of Eurasian Empires: A Study of Politics and Invented Traditions", "Ekmeleddin İhsanoğlu, Medreseler Neydi, Ne Değildi? Osmanlılarda Akli İlimlerin Eğitimi ve Modern Bilimin Girişi", "Ulaş Karakoç-Alp Yücel Kaya (der.), İktisat Tarihinin Dönüşü: Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar" gibi birçok yazı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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