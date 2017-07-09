Osmaniyespor'dan 3 Transfer
Spor Toto 3. Lig’de mücadele edecek olan Osmaniyespor, sol bek Hüseyin Rüzgar, stoper Fuat Onur ve kaleci Burak Mazak’ı transfer etti.
Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek olan Osmaniyespor, sol bek Hüseyin Rüzgar, stoper Fuat Onur ve kaleci Burak Mazak'ı transfer etti.
Spor Toto 3. Lig 2017-2018 sezonu için yeni bir kadro oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Osmaniyespor Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, yeni transferlerin takımın gücüne güç kattığını söyledi.
Osmaniyespor'un renklerine bağladığı Hüseyin Rüzgar, Zeytinburnu altyapısında yetişti ve Fenerbahçe'de profesyonelliğe geçiş yaptı. Sırasıyla Çankırıspor, Batman Petrolspor, Tuzlaspor ve son olarak da Maltepespor forması giydi.
30 yaşındaki Fuat Onur ise, Mezitlispor'da profesyonelliğe geçiş yaptı. Mersin İdmanyurdu, Göztepe, İstanbul Güngörenspor, Konya Anadolu Selçukluspor, Tokatspor, Hatayspor ve Dersimspor da oynadı.
profesyonel futbol hayatına Beşiktaş'ta başlayan Burak Mazak, Adana Demirspor ve Kozan Belediyespor formaları giydi. 23 yaşındaki genç, kaleci şimdi de Osmaniyespor'un başarısı için ter dökecek. - OSMANİYE