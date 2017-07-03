Osmaniyespor'da Transfer

Bu sezon Spor Toto 3. Liginde mücadele edecek Osmaniyespor, 8 futbolcu ile anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dış transferde 3, iç transferde 5 futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Kulübün 3. Lig'de başarılı olabilmesi için iyi bir takım kurulmasına çalışıldığı ifade edilen açıklamada, dış transferde Sivas Belediyespor'dan ileri uç oyuncusu Emrah Bedir, Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Enis Gül ve Bergama Belediyespor'dan da sağ bek İlyas Ekiz ile sözleşme imzaladığı bildirildi.



Açıklamada, iç transferde ise geçen sezon takımın kaptanlığını yapan Ahmet Çenet'in yanı sıra Tolunay Gül, Muharrem Altun, Alperen Ellez ve Ali Dinçgözoğlu ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.