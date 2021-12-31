Osmaniye Zorkun Yaylası'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı - Haberler
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Osmaniye Zorkun Yaylası'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı

Osmaniye Zorkun Yaylası'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Zorkun Yaylasına mama ve yem bırakıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Zorkun Yaylasına mama ve yem bırakıldı.

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gerçekleştirilen yemleme çalışmalarına AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz ile AK Parti Osmaniye Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Yemleme çalışmalarında, yaban hayvanları için, 300 kilogram saman, 50 kilogram mısır, 100 kilogram ekmek ve 50 kilogram sakatat ime sokak hayvanları için mama bırakıldı.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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