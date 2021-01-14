Osmaniye Zorkun Yaylası'nda kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
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Osmaniye Zorkun Yaylası'nda kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

14.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:58
Osmaniye Zorkun Yaylası'nda kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Amanoslar Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde yer alan Zorkun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Amanoslar Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde yer alan Zorkun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaylaya çıkan yol karla kaplandı.

Yaylaya çıkmak isterken yolda mahsur kalan araçlar, Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kapanan yayla yolunu trafiğe açmak için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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