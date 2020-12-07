Osmaniye Valisi Yılmaz Kadirli'de tarım işçilerini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde turp yıkama ve paketleme işinde çalışan işçileri ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde turp yıkama ve paketleme işinde çalışan işçileri ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Kadirli ziyareti kapsamında ilk olarak ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu köyünde bulunan kışlık sebze üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

İşletme sahibi Türker Öz'den bilgi alan Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turp üretiminin önemli kısmının karşılandığı Kadirli'de kırmızı turpun coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi.

Hey yıl kış aylarında 5 bin kişiye istihdam kapısı oluşturan turpun ilçe ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu dile getiren Yılmaz, ", "Kadirli ilçemiz, ülkemizin turp ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turp, yetiştirilmesinden paketlenmesine büyük bir emek istiyor. Üreticimize de, turpları yıkayıp paketleyen işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Yılmaz, daha sonra Savrun Çayı'nda turp yıkayarak paketleyen işçileri ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet edip baklava ikramında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat