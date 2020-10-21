Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda inceleme
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Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda inceleme

21.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:59
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda inceleme

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin'den merkez hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, tedavi sonucu kurtarılamayan hayvanların tahnitlerinin merkezde eğitim amaçlı sergilendiğini belirtti.

Ziyaretçilere merkezde farklı türde 73 hayvan tahnitini görme imkanı sunulduğunu ifade eden Yılmaz, "Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezimiz, özellikle çocuklarımızın, ekosistem ve ilimizin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilenmeleri, hayvan türlerini yakından tanıyabilmeleri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın günlük hayatlarında göremeyecekleri pek çok hayvan türü burada yer alıyor. Bu nedenle evlatlarımız merkezi mutlaka ziyaret etmeliler." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Güvercin de, merkezin özellikle öğrencilere doğa koruma eğitimi, ekosistemin önemi ve biyo çeşitlilik eğitimleri verilmesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

Güvercin, kentten ve çevre illerden öğrencilerin randevu sistemi ile merkezden faydalanabileceğini aktardı.

Ziyarette, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çankır da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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