Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan Yarpuz köyüne ziyaret
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan Yarpuz köyüne ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yarpuz köyünü ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan Yarpuz köyüne ziyaret
27.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:53

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yarpuz köyünü ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde İl Özel İdaresinin parke yol çalışmaları ve Cebelibereket Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

Hükümet Konağı bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, talep ve sorunlarını dinledi.

Yarpuz köyünü ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kentimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşamalarını arzu ediyoruz. Bize iletilen tüm sorun ve talepleri değerlendirmeye alıyor ve çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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