OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandıOSMANİYE'de, bir iş yerine girerek kasadaki 10 bin lirayı çalan ve tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi K.İ. (25) yakalandı.

OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı
29.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:34

Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

OSMANİYE'de, bir iş yerine girerek kasadaki 10 bin lirayı çalan ve tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi K.İ. (25) yakalandı.

Olay, 25 Nisan gece 01.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta meydana geldi. İşletmeci O.G., sabah iş yerine geldiğinde, kasadaki 10 bin lira paranın olmadığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tanınmamak için yüzüne bone ve maske takan şüphelinin K.İ. olduğunu tespit etti. K.İ., olaydan iki gün sonra ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan ve üzerinden 2 bin 290 TL ele geçirilen K.İ., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan K.İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.

OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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