Osmaniye spastik engelli kediye, kısırlaştırma operasyonu

25.09.2019 13:20

Spastik engelli kediye, kısırlaştırma operasyonu

Osmaniye'de kısa bir süre önce yüksekten düşerek başını yere çarpması sonucu spastik engelli kalan 6 aylık dişi yavru kedi, yapılan operasyonla kısırlaştırıldı. Yoğun denge problemi bulunan kedinin halini gören vatandaşlar, kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanması ve hamile kalması durumunda yavrularına bakamayacağı düşüncesi ile veteriner hekime başvurarak kısırlaştırılmasını istediler.

Osmaniye'de ilk kez uygulanan anahtar deliği yöntemi ile overektomi operasyonu, halk diliyle kısırlaştırma operasyonu 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, 6 aylık dişi kedinin fossa paralumbalis'den 1 santimlik ensizyon yaparak ovariumlara ulaştıklarını belirterek, 15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşen bu yöntem. Yara iyileşmesinde de çok hızlı ve başarılıdır. İnşallah kedimiz kısa zaman sonra eski hareketli hayatına döner dedi. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, ayrıca kedinin denge problemi için de ayrı bir tedaviye başladıklarını ifade etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise kısırlaştırma operasyonu ile ilgili şunları söyledi Abdominal ensizyonla yapılan overektomi operasyonlarında açılan kesik daha büyük ve travmatik olduğundan HAYTAP olarak tercihimiz anahtar deliği yöntemidir. Ayrıca Abdominal yöntemde yerçekimin etkisiyle barsak fıtığı sıka gözlenmektedir. Anahtar deliği yönteminde yara açıklığı 1.5 gün gibi kısa bir sürede kapandığı gibi 5 saat kadar sonra kedi ve köpeklerin ayaklandığı, tüm yaşam fonksiyonlarını sağladığı bir operasyondur. Şehrimizde bu yöntemin kullanıldığını görmek biz hayvan hakkı savunucularını çok sevindirdi. Tüm meslektaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz.

Kaynak: DHA