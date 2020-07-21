Osmaniye (merkez) yağmur suyu şebekesi inşaatı yapım ihalesi yapıldı
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Osmaniye (merkez) yağmur suyu şebekesi inşaatı yapım ihalesi yapıldı

Osmaniye Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen ihaleye 18 teklif verildi. İhale Osmaniye Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Osmaniye (merkez) yağmur suyu şebekesi inşaatı yapım ihalesi yapıldı
21.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:58

Osmaniye Belediyesi, Merkez Yağmur Suyu Şebekesi İnşaatı Yapım ihalesi yoğun katılımla gerçekleşti. İhale sonunda kısa bir konuşma yapan İhale Komisyonu Başkanı Hüseyin Azizoğlu; "Osmaniyemiz ve Belediyemiz adına tüm katılımcılara teşekkür ederken şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İhale sonuçları komisyonumuzca inceleme ve değerlendirme süreci tamamlanınca katılımcı firmalara ve kamuoyuna açıklanacaktır." Şeklinde konuştu.

Şehrimizin büyümesi, nüfus oranının artması ve iklim değişiklikleri sebebiyle yetersiz hale gelen yağmur suyu şebekesi inşaatı yapımı ihale süreci tamamlandıktan sonra yapım işlerine başlanacak.

60 km uzunluğundaki Osmaniye Merkez Yağmur Suyu Şebekesi İnşaatı Yapımı işlerinin tamamlanmasıyla birlikte şehrimizde yaşanan sorunlar ortadan kalmış olacak.

Kaynak: Bültenler

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