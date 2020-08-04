OSMANİYE Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildi
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OSMANİYE Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildi

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildiKAHRAMANMARAŞ'ta yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konulan ve sevk edildiği İstanbul'da yaşamını yitiren Psikiyatri Uzmanı Dr.

04.08.2020 19:40 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:45

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konulan ve sevk edildiği İstanbul'da yaşamını yitiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Özlü'nün 19 Temmuz'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özlü, izole altına alınıp, hastaneye yatırıldı. 25 Temmuz'da yüksek ateş şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Özlü, durumu kötüleşince yoğun bakıma alındıktan sonra İstanbul Medipol Üniversitesi Bağcılar Yerleşkesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Dr. Özlü, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BABASI DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Babası Remzi Özlü'nün de Malatya'da koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenilen Dr. Özlü'nün cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine getirildi. Kale Camii önündeki Şehit Hüseyin Ölmez Parkı'nda kılınacak cenaze namazı öncesi, polis aracından sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması yönünde anons yapıldı. Daha önce koronavirüs tedavisi gören Özlü'nün doktor eşi Dr. Derya Özlü ile annesi Fatma Özlü, tedbirli karantina kapsamında araçtan inmeden cenaze törenine katıldı. Tören alanına ambulansla getirilen Dr. Özlü'nün tabutu ise araçtan indirilmedi. Özlü, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta özel kıyafetli görevliler tarafından tabutla defnedildi.

OSMANİYE Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildi

Kaynak: DHA

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